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Rain Alert: ಇನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರೆಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾನೆ ವರುಣ! ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಮಳೆ

Rain: ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD), ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 04, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:23 PM IST
Rain Alert: ಇನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಧರೆಗಿಳಿಯಲಿದ್ದಾನೆ ವರುಣ! ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಗಾಳಿ ಮಳೆ

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Prajwal B

Prajwal B

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