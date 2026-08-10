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Rain Alert: ಆಗಸ್ಟ್‌ 16ರವರೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಫಿಕ್ಸ್! ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..

Weather Update: ಇಂದಿನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ (Karnataka) ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಲರ್ಟ್‌ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, ಮಲೆನಾಡು, ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Aug 10, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 01:19 PM IST
Rain Alert: ಆಗಸ್ಟ್‌ 16ರವರೆಗೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣಾರ್ಭಟ ಫಿಕ್ಸ್! ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ..

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Prajwal B

Prajwal B

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