Karnataka Politics: ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಕಸರತ್ತು; ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ-ಸಿದ್ದು ಪಯಣ

DK Shivakumar-Siddaramaiah: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ (Karnataka Cabinet) ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಡಿಕೆಶಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jun 01, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 03:42 PM IST
