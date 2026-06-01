DK Shivakumar-Siddaramaiah: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕರಣದ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೋಡೆತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (DK Shivakumar-Siddaramaiah) ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂಗಾಮಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ಜೂನ್ 1) ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ (Karnataka Cabinet) ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಅಂತಿಮವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯೂ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..
ವಿಶೇಷ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪಯಣ
ಹೌದು, ಇದೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ, ಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೆಜೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡಾ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಸಹಿ ಪಡೆದು ನಾಯಕರು ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು, ಜಾತೀವಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
ಡಿಸಿಎಂ ಯಾರು?
ಸದ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಡಿಸಿಎಂ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ (ಜೂ.3) ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಟವನ್ನೂ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸಚಿವರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಜಾತೀವಾರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ ಎಂಬ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪುಟ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಆರ್.ವಿ ದೇಶ್ಪಾಂಡೆ, ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಎಚ್.ಕೆ ಪಾಟೀಳ್ ಹೆಸರು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೆಸರುಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೂ ಬುಧವಾರ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನದ ವೇಳೆ ಅಂತ್ಯಕಾಣಲಿದ್ದು, ಯಾರು ಡಿಸಿಎಂ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಸ್ಪೀಕರ್, ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.