/ಅರಕಲಗೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಯೋಜನೆ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ತೊರೆದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಯೋಜನೆ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆʼ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೇ ‘ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ’ ಸಕ್ಸಸ್!
ಹೌದು, ಈ ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ 'ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ' ಅಂಗನವಾಡಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ -ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾದರಿ ಯೋಜನೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಜಯ ಕಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ' ಅಂಗನವಾಡಿ ದತ್ತು ಯೋಜನೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನರಿತ ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜು, ತಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಯು.ಕೆ.ಜಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜು ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಶುಲ್ಕ:
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂ. ದಾಖಲಾತಿ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 500/- ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ವೇತನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಯಾ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಹನ್ಯಾಳು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿಯೂ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು.
ಇಡೀ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ಶಾಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜು ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಾರಾ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಾ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೋಷಕರ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬಳಸದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಎ. ಮಂಜು, ಮಕ್ಕಳ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನಸೆಳೆದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧುಬಂಗಾರಪ್ಪ
ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ʼಮಕ್ಕಳ ಮನೆʼ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಶಾಸಕ ಎ.ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ತಾರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.