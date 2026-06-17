ನಾಳೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.. ಇತ್ತ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ .. ಬಾಕಿ ಇರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ಕೊಡಿಸಲು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕದನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾದ ಅಖಾಡ ಮೂರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಜೋರು
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.. ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇದೀಗ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ.. 7 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.. ಆಡಳಿತರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಐವರು, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಪರಿಷತ್ ಸಮರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ತೂಗುಗತ್ತಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ 63 ಶಾಸಕರು ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ಮತಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಬಿಜೆಪಿಯ ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ಮತಗಳು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ, ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿರುವ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೂ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಉಳಿಕೆ ಮತಗಳನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ..
ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮೂರು ಮತಗಳ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಒಳಗೊಳಗೇ ತಂತ್ರ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸದ್ಯ ಮೂರು ಮತಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಯತ್ನಾಳ್ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಶಾಸಕರ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವೀಪ್ ಮತ್ತು ಮತದಾನದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಳೆಯ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕಾದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.