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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್: ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್?

ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಟಲ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ನ 7 ಸ್ಥಾನಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇದೀಗ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ.7 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 8 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 17, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:16 PM IST
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್: ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್?

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್: ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ ಶಾಕ್?
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