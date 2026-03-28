  SSLC ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ

'SSLC ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ'

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 28, 2026, 09:41 PM IST
  • ಏಕಾಏಕಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ
  • ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ

IPL 2026: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ...!
'SSLC ಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ'

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಗೆ ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಆಘಾತಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಕನ್ಮಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಪೋಷಕರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಉರಿ ಉರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಎಸ್​ಎಲ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಸ್​​ಎಸ್​ಎಲ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯಯಾದ ಹಿಂದಿ, ಅರೇಬಿಕ್,ಉರ್ದು, ಸಂಸ್ಕೃತ,ಕೊಂಕಣಿ,ತುಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯ ಅಂಕ ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕವನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 625ರಿಂದ 525 ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿವೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ‌ ವಿಧೇಯಕ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು‌.

ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸರ್ಕಾರದ ದಿಟ್ಟಕ್ರಮವನ್ಮು ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣಗೌಡ,ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿರಾಜ್,ಕನ್ನಡ ಮೊದಲು ಬಳಗದ ಹಲವರು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗೇ ಕರವೇ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಸರಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದಿ ರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾದರಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ‌ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಪರ ಚರ್ಚೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಿಲುವು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಕೈ ಬಿಡುವ ನಿಲುವು ತೆಗಆಘಾತಕಾರಿ ರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯು ತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪಗೆ ದ್ವೀಭಾಷಾ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಇರೋ 5% ದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ

ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕದೇ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಣತನ ದಿಂದ ಪಾಸ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವರು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದ್ದು,ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಚರ್ಚೆ  ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

