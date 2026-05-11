ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಅಮಾಯಕ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ರೈಲು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡುವಿನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರೇಮ... ಸ್ನೇಹ... ನಂಬಿಕೆ...ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಜೀವ ರೈಲು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದು, ವಯಸ್ಸಾದ ತಾತ-ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೊಮ್ಮಗ...ಈಗ ಅವರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಶವವಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದೇ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮುಳುವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಈಗ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ..? ಆ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ್ರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ.? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.
ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ 26 ವರ್ಷದ ಯುವಕನದ್ದು, ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡುವಿನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ. ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೈಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.ಅಭಿಷೇಕ್ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ನೋವಿನ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ.ತಂದೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹಾಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ತಾತ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು.ಅವರ ಬದುಕಿನ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ದುಡಿದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣೀರು, ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಿಯ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾಲ್ವರು ನನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ನನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ರೈಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತೊಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವತಿ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಶಂಕರ, ದರ್ಶನ್, ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಎಂಬುವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಷೇಕ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃತ ಯುವಕನ ಆಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಅರಸೀಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಡೆ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾತ-ಅಜ್ಜಿಯರ ಅಳಲು... ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಗನಂತೆ ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ ನೋವು...ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಾವಿನಿಂದ ಮಾಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವೇ ಮೌನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ನಮಗೆ ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ದ... ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಬೇಕು?” ಅನ್ನೋ ತಾತ-ಅಜ್ಜಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೃದಯವೂ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆಡಿಯೋ... ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ನಿರ್ಧಾರ... ಈಗ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ಅನಾಥಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಯುವಕನ ಜೀವವೇ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರದ್ದಾಗಿದೆ.