/ಭಾರೀ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

Holiday declared for schools and colleges: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೀ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಶಾಲಾ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಮಲೆನಾಡು, ಹಾಸನ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಂಜದಲ್ಲಿ 90.5 ಮಿ.ಮೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗೊ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಶಾಲಾ ರಜೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ ತಡವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 31, 2026 ರಂದು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಾಲಾ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ, ಮಧ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳು ಶಾಲಾ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬಹುದು. ಪೋಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು.
ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಶಹೀದ್ ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಜುಲೈ 31 ರಂದು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಾಲಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗುಂಪು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ SMS ಪರಿಶೀಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ.
ಇನ್ನೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾಗ ಶೃಂಗೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಕಳಸ, ಹೊರನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 57 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೋಲಕಪಲ್ಲಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕೇರಾ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಣಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 54 ಮಿ.ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಂದಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ.
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