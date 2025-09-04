ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 5 ರಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ

Holiday declared for schools on September 5th: ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ (ಇದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್) ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 (ಗುರುವಾರ) ರಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಮತ್ತು 6 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದಂತಹ ಕೆಲವು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂದ್ರಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆಯೇ?
ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೆಜೆಟ್ ರಜೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರೆಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದಿನದಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ, ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ರಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ರಜೆ ಇಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ
ರಜೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.