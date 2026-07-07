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Karnataka School Holiday: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ! ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯ್ತು ಮಳೆಯಬ್ಬರ

Holiday: ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಅವಾಂತರಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಂದು (ಜುಲೈ 7) ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:03 AM IST
Karnataka School Holiday: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ! ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಯ್ತು ಮಳೆಯಬ್ಬರ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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