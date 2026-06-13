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ಹೊಸಕೋಟೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರು ಹರಿದು ಯುವತಿ ದಾರುಣ ಸಾವು; ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಚಾಲಕನ ಶವ!

ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರ ರಬಸಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಾರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ರಬಸಕ್ಕೆ ಆತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 13, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:02 PM IST
ಹೊಸಕೋಟೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರು ಹರಿದು ಯುವತಿ ದಾರುಣ ಸಾವು; ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಚಾಲಕನ ಶವ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರು ಹರಿದು ಯುವತಿ ದಾರುಣ ಸಾವು; ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು ಚಾಲಕನ ಶವ!
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