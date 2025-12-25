ಭೀಕರ ಅಫಘಾತ: ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌, 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಜೀವ ದಹನ

Chitradurga Bus Accident: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ (Chitradurga) ಹಿರಿಯೂರು ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿರುವ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ (Gokarna) ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಬಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಸ್ ಒಳಗಿದ್ದ 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಜೀವ ದಹನಕ್ಕೆ ಕಾರಣದವಾದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ KA 01 AE 5217 ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 36 ಸೀಟ್ ಇರುವ ಬಸ್ ಮತ್ತು HR 38 AB 3455 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಟೇನರ್ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಹೊಡೆದು ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದುರಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈಗ ಮೃತರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗಗನ ಶ್ರೀ, ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಬುವವರು ಮತ್ತು ಗೋಕರ್ಣ ಮೂಲದ ರಶ್ಮಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೆಲೈಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದದ ಸೀ ಬರ್ಡ್ ಲಾಂಜ್ನಿಂದ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:25ಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಮಂದಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಚ್. ಸಂಧ್ಯಾ, ಎಚ್.ವಿ. ಶಶಾಂಕ್, ದಿಲೀಪ್, ಪ್ರತೀಶ್ವರನ್, ವಿ. ಬಿಂದು ಹಾಗು ಕೆ. ಕವಿತಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ 3 ಮಂದಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅಮೃತಾ ಹಾಗು ಇಶಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.