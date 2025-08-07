English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

‘ಅಪ್ಪ ಯಾರು’ ಎಂಬ ಕೊಂಕು ನುಡಿ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಾಧನೆಗೈದ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಪುತ್ರಿ..!

ವಿಜ್ಞಾನ- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೆ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ದತಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯ ಮಗಳೊಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ವಿವಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 7, 2025, 09:05 PM IST
    • ವಿಜ್ಞಾನ- ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೆ ಮುಂದುವರೆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅನಿಷ್ಠ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ.
    • ನಿಷ್ಠ ಪದ್ದತಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯ ಮಗಳೊಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ವಿವಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ
    • ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸವೆಸಿದ ಹಾದಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.

Trending Photos

ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಅಂದು ಕಪ್ಪು ಮುಸುಡಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ರು.. ಇಂದು ಕಾಲ್​ ಶೀಟ್‌ʼ ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವೇ
camera icon7
Priyanka chopra body shaming
ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಅಂದು ಕಪ್ಪು ಮುಸುಡಿಯ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ರು.. ಇಂದು ಕಾಲ್​ ಶೀಟ್‌ʼ ಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ತಿದ್ದಾರೆ.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ವೇ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ :ಇನ್ನು ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್
camera icon7
salary hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೂತ್ರ :ಇನ್ನು ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ:ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
camera icon6
Rahu
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ:ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿಯುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
camera icon7
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಧಮಾಕ!ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್
‘ಅಪ್ಪ ಯಾರು’ ಎಂಬ ಕೊಂಕು ನುಡಿ, ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಾಧನೆಗೈದ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿ ಪುತ್ರಿ..!

ಹೊಸಪೇಟೆ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಪದವಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಐಇಎಲ್‌ಟಿಎಸ್) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಸೆಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್‌.ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ‘ಪ್ರಬುದ್ಧ’ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ದೇವದಾಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೊದಲ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕರು ಕೊಂದು ಮಾಂಸ ಕಿತ್ತು ತಿಂದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು..! ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ 

ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸವೆಸಿದ ಹಾದಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವ ಅರೆಬರೆ ಕೂಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ‘ಅಪ್ಪ ಯಾರು’ ಎಂಬ ಕೊಂಕು ನುಡಿ. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮುಜುಗರ ಅನಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಬೆಳೆದ ಅವರು ತಮಗಾದ ನೋವು ಇತರರಿಗೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೀಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇವದಾಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿತೃತ್ವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮಸೂದೆ ತಯಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಜತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ದೇವದಾಸಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ‘ಅಪ್ಪ ಯಾರು’ ಎಂಬ ಚುಚ್ಚುವ ಮಾತಿನಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಸಾಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಃ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಸೆಕ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.

Hospet newshosapete newsPrabuddha schemeschemeinspiration news

Trending News