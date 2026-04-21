ವಿಜಯನಗರ: ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇವಲ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಬಡವರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಆಸರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟು ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲೀಕಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಇದು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾದಿ ಮುಕ್ತ': ಸಚಿವ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ್
ಹರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಂಬುವವರೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗೃಹಿಣಿ. ಇವರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಯೋಜನೆಯ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿದ್ದರು.ಈವರೆಗೆ ಜಮೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂತುಗಳ ಹಣವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಪತಿ ಎನ್. ಬಸವರಾಜ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಅಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: 4 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಗಸದಲ್ಲೇ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು!
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಹರಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಮಳಿಗೆಯೊಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಗ್ಯೋ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಕಿಶನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿತರಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಚಾಕೋಬಾರ್, ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ, ಕುಲ್ಫಿ, ಕೋನ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತರಹದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಐಸ್ಕ್ರೀಂ ಸವಿಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು,"ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಇಂದು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಣ. ನಮಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೂರಾರು ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ" ಎಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.