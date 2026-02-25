English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್

ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಸಲ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ.ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ..?

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Feb 25, 2026, 07:21 PM IST
ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್
file photo

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ.ದಲಿತ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ರೆ ದಲಿತರೊಬ್ಬರು ಸಿಎಂ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವೇ ಅಲ್ಲ..ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರಲ್ಲೇ ಈಗ ಕ್ಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ.ಒಬ್ಬರ ಕಾಲನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗದ್ದುಗೆ ಗುದ್ದಾಟ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿರುವಾಗಲೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಕೂಡ ಜೋರಾಗ್ತಿದೆ.ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ,ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸೀನಿಯರ್ ಸಚಿವರ ಹೆಸರುಗಳು ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ.ಆದ್ರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದೆ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.ಬದಲಾಗಿ ದಲಿತ ಸಚಿವರಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ.ಕೆಲವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಇಲ್ಲದೇ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಕೂಗು ಅಡಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ.ಆದ್ರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೆಮಿಸ್‌ ಕನಸಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಬ್ರಿಟಿಷರು.. ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಬಾರಿಸಿ, ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ರೂಕ್‌..!

ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ದಲಿತ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.ನಾನು ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡು ಸಲ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ.ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ..? ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಹ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು.

ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಕೆ.ಎನ್ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಪರಮೇಸಸೆರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ರು..ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಕೆರಿಬಿಯನ್ನರು.. ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆರ್ಭಟ!

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಿಎಂ ವಿಚಾರ ಜೀವಂತ ವಾಗಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ದಲಿತ ಸಚಿವರ ಟೀಂ.ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಲಿತರಾಗಿದ್ರು..ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ವ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಪರಮ ಸತ್ಯ.

 

