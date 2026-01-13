English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು?

ಜನವರಿ 10ರಂದು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿತ್ತಿ ಅವರ ಮನೆ ಪಾಯ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕ ನಿಧಿ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 13, 2026, 12:56 AM IST
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿತ್ತಿ ಅವರ ಮನೆ ಪಾಯ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
  • ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ
  • ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು?

ಗದಗ:  ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ತಗೆಯುವಾಗ ತಾಮ್ರದ ಮಡಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿತ್ತಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ (8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ) ಅವರು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡೆಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗದುಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್, "ಜನವರಿ 10ರಂದು ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಿತ್ತಿ ಅವರ ಮನೆ ಪಾಯ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್ ಮೂಲಿಮನಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. "10 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಏನಾದರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರ ಯಾರದ್ದು, ಯಾವ ಕಾಲಮಾನದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ಜಾಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ" ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ವಿವರಗಳು (ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 470 ಗ್ರಾಂ):

ಕೈ ಕಡಗದ 1 ತುಂಡು - 33 ಗ್ರಾಂ
ಕಂಠದ ಹಾರ 1 ತುಂಡು - 12 ಗ್ರಾಂ
ಕಂಠದ ಹಾರ 1 ತುಂಡು - 44 ಗ್ರಾಂ
ಕಂಠದ ಹಾರ ತುಂಡು - 137 ಗ್ರಾಂ
ಕುತ್ತಿಗೆ ಸರ - 49 ಗ್ರಾಂ
5 ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿನ ತೊಡೆತುಂಡು - 34 ಗ್ರಾಂ
2 ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡಿನ ತೊಡೆತುಂಡು - 17 ಗ್ರಾಂ
1 ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡು, 1 ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿನ ತುಂಡು - 11 ಗ್ರಾಂ (ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳು)
ವಂಕಿ ಉಂಗುರ - 23 ಗ್ರಾಂ
ಕಿವಿಯೋಲೆ ತುಂಡು - 3 ಗ್ರಾಂ
ನಾಗ ರೂಪದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಬಿಳಿ ಮಣಿ - 7 ಗ್ರಾಂ
ನಾಗ ಮಣಿ ರೂಪದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕೆಂಪು ಮಣಿ - 7 ಗ್ರಾಂ
ಓಲೆ (ನೀಲಿ ಹರಳಿನದ್ದು) - 5 ಗ್ರಾಂ (ಎರಡು)
ಕೇಸರಿ ಹವಳದ ಓಲೆ - 5 ಗ್ರಾಂ
ಕೈ ತೋಡೆ ಲಾಕ್ - 5 ಗ್ರಾಂ
ಉಂಗುರ - 8 ಗ್ರಾಂ
1 ಬಿಳಿ ಹರಳು, 1 ಕೆಂಪು ಹರಳು, 1 ಹಸಿರು ಹರಳು ಅಂಗಿ ಗುಂಡಿ ಮತ್ತು 1 ತುಂಡು ಗೆಜ್ಜೆ - 4 ಗ್ರಾಂ
2 ಕಡ್ಡಿಗಳು - 3 ಗ್ರಾಂ
22 ತೂತು ಬಿಲ್ಲೆಗಳು - 48 ಗ್ರಾಂ
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ 1 ಮಡಿಕೆ, 1 ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ 3 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು - 634 ಗ್ರಾಂ (ತಾಮ್ರದ ಮಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ)

ಈಗ ಈ ನಿಧಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 60-70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ತಜ್ಞರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಧಿಯೇ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ನಂತರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಧಿ ನೀಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

