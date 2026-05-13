Prateek Yadav death reason : ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುತ್ತ ಹರಡಿದ್ದ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
Pratik Yadav news updates : ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (KGMU) ಮೂವರು ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರ ತಂಡವು ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 'ಬೃಹತ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೊಲಿಸಮ್' (Massive Pulmonary Thromboembolism) ನಿಂದಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ದೇಹದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ರಕ್ತದ ಗಂಟು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಸಿರಾಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ತಂಭನ (Cardiac Arrest) ಸಂಭವಿಸಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ, ಸಾವಿನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ದೇಹದ ಒಳಾಂಗಗಳನ್ನು (Viscera) ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಹೃದಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳು : ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಲಗೈ, ಮಣಿಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ಗುರುತುಗಳಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಮೂರು ಗಾಯಗಳು ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂರು ಗಾಯಗಳು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಗಾಯಗಳು ಸಾವಿಗೆ ನೇರ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು 'ಮರಣೋತ್ತರ' (Post-mortem) ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್-ರೇ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಹೋರಾಟದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಡರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ಜಿಮ್ ಪಾಲುದಾರ ಸ್ವಪ್ನೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತೀಕ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ: ಪ್ರತೀಕ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಕೆ ಲಕ್ನೋದ ಪಿಪ್ರಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಳಾಂಗಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಈ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಗೂಢತೆ ಬಯಲಾಗಲಿದೆ.