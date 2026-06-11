Ajjayya Prediction About DKS: ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ (Karnataka) ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ನೊಣವಿನಕೆರೆಯ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ನಂಬಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೊಣವಿನಕರೆಯ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ (CM DK Shivakumar) ಯಾವಾಗ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಕೂಡಾ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ (Nonavinakere Ajjayya). ಇದೀಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುರಿತು ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ (Ajjayya Prediction) ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನೊಣವಿನಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. "ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಠ" ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ, ಡಿಕೆಶಿ ಸೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಕಂಟಕ ಬಂದರೂ ಡಿಕೆಶಿ ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ; ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರು. ಅವರು ನಿರಂತರ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮಗನಾಗಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಕಂಟಕವಿಲ್ಲ. ಕಂಟಕ ಎದುರಾದರೂ ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮಗನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕಂಟಕವಾದರೂ ಜಯಶೀಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾತೆ ಕ್ಯಾತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಅಜ್ಜಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಖಾತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಹೈಕಮಾಂಡ್) ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧರ್ಮದ ದಂಡವನ್ನು ನಾವು ಶ್ರೀ ಮಠದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಾಗಲಿ, ರೈತರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬದುಕನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ"
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು "ಸಂಕಷ್ಟ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾರದು, ಬಪ್ಪದೂ, ತಪ್ಪದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂಬು ನಂಬಲೇ ಮನವೇ ಹಂಬಲಿಸದಿರೂ, ನಂಬದೇ, ಲಚ್ಚದೇ, ಕರೆದಡೆ ಓ ಎನ್ನನೇ ಶಿವನೂ.. ನಂಬಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶರಣರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಡಿಕೆಶಿಯವರು ಕೂಡಾ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ಶ್ರೀ ಮಠದ ಗುರುವನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರವಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.