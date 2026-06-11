Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /DK Shivakumar-Ajjayya: ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಸಿಎಂ ಪಯಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ

DK Shivakumar-Ajjayya: ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಸಿಎಂ ಪಯಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ

DK Shivakumar Predictions: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಹಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 11, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:06 PM IST
DK Shivakumar-Ajjayya: ಡಿಕೆಶಿಯವರ ಸಿಎಂ ಪಯಣ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಸ್ಫೋಟಕ ಭವಿಷ್ಯ

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೊಟ್ಟಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ IPS ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..?
Rukmini Vasanth15 min ago
2
DK Shivakumar News39 min ago
3
Bengaluru stray dog40 min ago
4
June Amavasya 202646 min ago
5
BMRCL recruitment 2026 notification1 hr ago