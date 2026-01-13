ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕರಣ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ..!

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರುವ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಬಂಧನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಐಡಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಆರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುವರ್ಣ ಕಲ್ಲಕುಂಟ್ಲಾ, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿರುವ ಎಸ್ ಪಿ ಶಾಲೋ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ವಿವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕರಣದ ಸಿಐಡಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಫೈಲ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಗಿಸಿ, ಈಗ ಪ್ರಮಖ ಘಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಒಟ್ಟು ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಸಿಐಡಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು,ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರೋ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪೊಲೀಸ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುವರ್ಣಾ ಕಲಕುಂಟ್ಲಾ ಮತ್ತು 9 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸುಜಾತ ಸಹೋದರ ಮರಿಯಾದಾಸ್ ನೀಡಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ ಸುವರ್ಣ ಕಲ್ಲಕುಂಟ್ಲಾ ಮೇಲಿನ ದೂರು ಮತ್ತು ಸುಜಾತ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಿದ ಸಿಐಡಿ ಬಂಧನದ ವೇಳೆ ಸುಜಾತಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಲಾವತಿ, ಮಾರ್ಗರೇಟ್, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ಆವಂದಕರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಚೇರಿ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರು ಎಪ್ ಐ ಆರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಗಿಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸದ್ಯ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರೋ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸುಜಾತಾ ಹಂಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನಿನ್ನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಿಐಡಿ ಜೋರಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಅಸಲಿಯತ್ತು ಹೊರಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.