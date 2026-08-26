/Hubballi News: ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೃಹತ್ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಹಳೇಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆಸಾರ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದ ನಡುವೆಯೂ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾರೀ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಆಸಾರ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಸಾರ ಮೊಹಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಮುಹ್–ಎ–ಮುಬಾರಕ್ (ಕೇಶ ದರ್ಶನ) ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ 12ರವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ಸಹ ಇದೇ ವೇಳೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಸಾರ ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಪಿಎಸ್ಐ, ಎಎಸ್ಐ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 125 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಲ್ಲದೇ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆಸಾರ ಓಣಿಯ ಜೈನ್ ಮಂದಿರ, ಭವಾನಿಶಂಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕರಿಯಮ್ಮನಗುಡಿ, ಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರ ಮಠ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.