ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೆಲ ರೈಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು

Hubballi To Bangalore Train: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡ್ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈಲು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ರೈಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ – ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ರೈಲು ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ – ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 2 ರವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು (20687/88) ಮತ್ತು ಕಾಚಿಗುಡ-ಅಶೋಕಪುರಂ (12785/86) ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ – ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅವೆಂದರೆ
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 20687 SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲೇ ರೈಲು ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 20688 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು
ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದಲೇ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
* ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 12785 ಕಾಚಿಗುಡ – ಅಶೋಕಪುರಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಯಲಹಂಕ – ಯಶವಂತಪುರ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
* ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 12786 ಅಶೋಕಪುರಂ – ಕಾಚಿಗುಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂನಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಯಶವಂತಪುರ – ಯಲಹಂಕ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
