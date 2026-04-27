ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಕೆಲ ರೈಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು

Train Service Disrupted: ಚನ್ನಸಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಲವು ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 27, 2026, 05:10 PM IST
  • ಏಪ್ರಿಲ್‌ 29 ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ರೈಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದು
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಈಗ ಈ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ

Trending Photos

IPL ತಂಡಗಳ ಬಸ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದ.. RCB ಬಸ್ ಖದರ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್!
camera icon10
IPL ತಂಡಗಳ ಬಸ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಂದ.. RCB ಬಸ್ ಖದರ್ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್!
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
camera icon8
health
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
RCBಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಔಟ್..! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
camera icon7
RCB
RCBಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್.. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಔಟ್..! ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
camera icon7
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
Hubballi To Bangalore Train: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಡ್ ಮರು ವಿನ್ಯಾಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈಲು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲ ರೈಲುಗಳು ಭಾಗಶಃ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ – ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ರೈಲು ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ – ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 2 ರವರೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಬೆಂಗಳೂರು (20687/88) ಮತ್ತು ಕಾಚಿಗುಡ-ಅಶೋಕಪುರಂ (12785/86) ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಿದೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ – ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ವಯ, ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅವೆಂದರೆ

* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 20687 SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 1ರವರೆಗೆ ಯಶವಂತಪುರ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ರದ್ದಾಗಲಿದ್ದು, ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲೇ ರೈಲು ಸೇವೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

* ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 20688 ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – SSS ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು 
ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಯಶವಂತಪುರದಿಂದಲೇ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

* ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 12785 ಕಾಚಿಗುಡ – ಅಶೋಕಪುರಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್‌ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 29 ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಯಲಹಂಕ – ಯಶವಂತಪುರ – ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

* ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಿಂದ ಮೇ 2ರವರೆಗೆ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 12786 ಅಶೋಕಪುರಂ – ಕಾಚಿಗುಡ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಅಶೋಕಪುರಂನಿಂದ ಹೊರಟು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು – ಯಶವಂತಪುರ – ಯಲಹಂಕ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಮೈಸೂರು-ಪುದುಚೇರಿ ನಡುವೆ ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇನ್ಮುಂದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಬಳಿಯೇ ಬರಲಿದೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಆಹಾರ! 'ಸ್ವಿಗ್ಗಿ'ಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಇಕ್ಸಿಗೋ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್

