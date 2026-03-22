ಬಡಮಕ್ಕಳು, ರೋಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ PARLE - G ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಿಗಲ್ಲ..! ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್‌

ಅಮೇರಿಕಾ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಭೀಕರತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗೂ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಬಲ್ ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂಬುವಂತಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 22, 2026, 04:58 PM IST
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
DA Hike: ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ..!
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೆಲ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. LPG ಗ್ಯಾಸ್‌ ಟ್ರಬಲ್‌, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೀಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಭಾವದ ಆತಂಕ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಹೌದು..ಕಳೆದ 6 ದಿನದಿಂದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ 4 ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗುವ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.‌ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು.‌ LPG ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಯಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ರೆ, ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬೋಳು ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲು, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ಟ ಕೇಶರಾಶಿ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ..!

ಇನ್ನೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1.5 ಟನ್ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ನಿತ್ಯ 40 ಟನ್‌ ಬಿಸ್ಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ,‌ ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನುವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗೂ ಕಂಟಕ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೇ, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

