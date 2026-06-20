Kolar Chikkaballapura Mangoes Global Demand 2026: ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವಿಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 163 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾವಿನ ಕಮಾಲ್? ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ? ಓದಿ ಈ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಪ್ಪೋ.. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್:
ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಡಿಕೆರೆ ಮಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 163 ಟನ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರಫ್ತಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಡಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗಲಿರುವ ಮಾವು:
ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳ (Air Lift) ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇದೀಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಡಲ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾವಿನ ಕಾಯನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬನಾನ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಚೆನ್ನೈ ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ 5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಮಾವನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ:
ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೆಡದಂತೆ ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ 'ಫ್ರೂಟ್ ಬೇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್' ತರಿಸಿ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ 'ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್' (ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ರಫ್ತು ಕೊಂಚ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಪೆಡಾ (APEDA) ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಳಿಗಳಾದ ಆಲ್ಪೆನ್ಸೋ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾ ವೆರೈಟಿ ಮಾವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಯೂರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಯುಕೆ, ಯುಎಸ್ಎ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಮಾವು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ರಫ್ತು ಏನಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಡಿನಾಡಿನ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.