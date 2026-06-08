Huge drop in liquor: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೊ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 455 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 3,687 ಕೋಟಿ ರೂ.ಆದಾಯವಿತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದ ಆದಾಯ 3,232 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
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ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 3687 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 3,232 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವು ಏಪ್ರಿಲ್ನ 68.17 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮೇನಲ್ಲಿ 51.17 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟವೂ 50.39 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ 48.97 ಲಕ್ಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು ಶಾಕ್ ತಂದಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಕುಸಿತವು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಜನರ ಖರ್ಚು ಕಡಿತವೋ ಅಥವಾ ಬೇರಾವ ಕಾರಣ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನಷ್ಟವು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ