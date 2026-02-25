English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಗಲಾಟೆ! FIR ದಾಖಲು

ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಗಲಾಟೆ! FIR ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 25, 2026, 05:43 PM IST
  • ಕುಟುಂಬದ ಗಲಾಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಘಟನೆ
  • ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ–ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ

Trending Photos

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
camera icon5
Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ʼಅಕ್ಷಯ್ ಒಬೆರಾಯ್ʼ ಪವರ್‌ಫುಲ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Gajakesari Rajayog
ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
ನಿಮ್ಮ ಫೆವರೀಟ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು.. 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ..!
camera icon6
ನಿಮ್ಮ ಫೆವರೀಟ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಯಾರು.. 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ..!
ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
camera icon8
EPFO
ಪಿಎಫ್‌ನ ಮೂಲ ನಿಯಮಗಳು: ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನೀಡುವ 7 ರೀತಿಯ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಗಲಾಟೆ! FIR ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಲಾಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ–ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಹ*ಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಪತಿ ಶಹಜಹಾನ್‌ ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಪತ್ನಿ ಶಬ್ರಿನ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪತ್ನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.. 

ಶಹಜ್‌ಹಾನ್‌ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಬ್ರಿನ್‌ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಂದಿಸಿ, ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಶಹಜಹಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..  

ಸದ್ಯ ಶಹಜಹಾನ್‌ ಪತ್ನಿ ಶಬ್ರಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.. 
 
 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Husband and Wife FightNelamangala

Trending News