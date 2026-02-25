ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಗಲಾಟೆ! FIR ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಗಲಾಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪತಿ–ಪತ್ನಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಹ*ಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ..
ಹೌದು.. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಪತಿ ಶಹಜಹಾನ್ ಮಗುವಿನ ಮಲಮೂತ್ರ ತೊಳೆಯುವಂತೆ ಪತ್ನಿ ಶಬ್ರಿನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪತ್ನಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಶಹಜ್ಹಾನ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗಳದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಬ್ರಿನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಇತರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಂದಿಸಿ, ಹ*ಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಶಹಜಹಾನ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಶಹಜಹಾನ್ ಪತ್ನಿ ಶಬ್ರಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..