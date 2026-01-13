ಪ್ರೇಯಸಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಪತ್ನಿ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಪತಿರಾಯ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆತನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ಲು.ಆದರೂ ಈಗ ಬೇರೊಂದು ಯುವತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಕೈನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಬೈದಿದ್ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರೀತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಮಹಾಶಯ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ನೋಡಿ
ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದ ಆಸಾಮಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ.ಹೌದು,ಪತಿಯನ್ನು ಪತ್ನಿಯೇ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಟೆಕ್ಕಿ ಜೆಡ್ರೆಲಾ ಜಾಕೂಬ್ ಆರೂಪ್ ಎಂಬಾತನೇ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಗೆ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ತಗಲಾಕ್ಕೊಂಡವನು. ಈತ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸವಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವಿರಲಿಲ್ಲ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪತ್ನಿಯೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪತಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ.ಮಗು ಆದ ನಂತರ ಈ ಕಿಲಾಡಿ ತನ್ನ ವರಸೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಾಗ ಆಕೆಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ನೊಂದ ಪತ್ನಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು.ನಿನ್ನೆ ಅಚಾನಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಪತ್ನಿಗೆ, ಪತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಿದೆ.ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಪಿಜಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಪತಿ ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಜೆಡ್ರೆಲಾ ಜಾಕೂಬ್ ಆರೂಪ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಸಿಆರ್ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇನೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರೊದಂತು ಸತ್ಯ.ಇದ್ರಿಂದ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂಸಾಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಚು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಈತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮುರಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.