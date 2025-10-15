ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಪತಿ : ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಊರೆಲ್ಲಾ ಹುಡಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಪಾಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪರದೇಸ್ ಹಾಲ್ ಮೂಲದ ಭಾರತಿಯನ್ನು ಆರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಘಟ್ಟ ಮೂಲದ ವಿಜಯ್ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತಿ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ನಿತ್ಯ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಭಾರತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ನಾಪತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಗೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಕೆಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.
ಮೇ 3 ರಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲದ ಮರದಲ್ಲಿ. ಆತ ಪತ್ನಿ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತಾ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಗಡಿನಲ್ಲಿಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡಬೇಡ ಅಂತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ತರೀಕೆರೆ ಎಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೃತದೇಹ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
