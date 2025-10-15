English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಪತಿ : ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ

ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಪತಿ : ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ

ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಊರೆಲ್ಲಾ ಹುಡಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.  ನಾಪತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಗೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Oct 15, 2025, 07:19 PM IST
  • ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಪತಿ
  • ನಾಪತ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
  • ತನಿಖೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯ ಬಯಲು

Trending Photos

ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ.. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ, ತೊಲಗುವುದು ಕಷ್ಟ!
camera icon7
Astro Tips
ಆಮೆ ಉಂಗುರ ಧರಿಸಿದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ.. ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ, ತೊಲಗುವುದು ಕಷ್ಟ!
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ವಿವಾಹ!
camera icon6
Tara Sutaria
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ವಿವಾಹ!
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
camera icon7
EPFO
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ EPFO ​​ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು!
ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಾಪಿ ಪತಿ : ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದದ್ದೇ ಬೇರೆ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಪತಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಊರೆಲ್ಲಾ ಹುಡಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕೊನೆಗೂ ಪಾಪಿ ಪತಿಯನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪರದೇಸ್ ಹಾಲ್ ಮೂಲದ ಭಾರತಿಯನ್ನು  ಆರು  ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಘಟ್ಟ ಮೂಲದ ವಿಜಯ್ ಎಂಬುವವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತಿ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು ಅನ್ನೋದು  ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ನಿತ್ಯ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಭಾರತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ನಾಪತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಗೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಕೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಕೆಯನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಫಿಕ್ಸ್..!

ಮೇ 3 ರಂದು ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ  ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ   ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪತಿ ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹುತ್ತಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಭಾರತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲದ ಮರದಲ್ಲಿ‌‌. ಆತ ಪತ್ನಿ ಬೇಗ ಬರಲಿ ಅಂತಾ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೇ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತಗಡಿನಲ್ಲಿಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ  ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡಬೇಡ ಅಂತಾ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶವ ಹೂತಿಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.  ಈಗ ತರೀಕೆರೆ ಎಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮೃತದೇಹ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ನಿಷೇಧ : ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

murdercrime newsWife MurderChikkamagaluru news

Trending News