  • ನನಗೆ ಈಗ 93 ವಯಸ್ಸು, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಇರುವರೆಗೆ ಹೊರಾಟಕ್ಕೆ ಶತಸಿದ್ದ-ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ನನಗೆ ಈಗ 93 ವಯಸ್ಸು, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಇರುವರೆಗೆ ಹೊರಾಟಕ್ಕೆ ಶತಸಿದ್ದ-ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಲಧಾರೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 1.ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗು ಜನಸ್ತೋಮ ಇರೋದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 29, 2025, 04:48 PM IST
  • ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
  • ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು

ನನಗೆ ಈಗ 93 ವಯಸ್ಸು, ಜೀವನದ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಇರುವರೆಗೆ ಹೊರಾಟಕ್ಕೆ ಶತಸಿದ್ದ-ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ

ಹಾಸನ: ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಾ ಜನತೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈಗ 93 ವಯಸ್ಸು ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನವರೆಗೆ ಹೊರಾಟ ಶತಸಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಹುಟ್ಟೂರು ಹರದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು 'ಯಾಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ರಾಜ್ಯದ 30 ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನನಗೆ ಅರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇರ್ ಮಾಡೊದಿಲ್ಲ,ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರಾಜಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಲಧಾರೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತಾಡಿದರು. ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 1.ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಗು ಜನಸ್ತೋಮ ಇರೋದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ: ಬಿಜೆಪಿಗರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ MLC ಸದಸ್ಯ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್‌ ತಿರುಗೇಟು

ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲಾ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದರು, ಪದವಿ, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು.ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹುಡುಗರನ್ನ ತಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು.ದ್ಯಾವಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟರು ಇದೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ.ರೇವಣ್ಣಗೆ ಹೇಳಿದಿನಿ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.ಅವರು ಏನು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಮಟ್ಡದ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಎಂಎಲ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರೇವಣ್ಣ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಕೊಡಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿಹೇಳಿ ಗೌಡರ ಗುಡುಗಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸಹಿಸಲು ಅವರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೇವಣ್ಣನ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮುಗಿಸಲು ಏನೇನು ಬೇಕೊ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಂದ ಶಾಸಕರು, ಪರಾಜಿತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಜನವರಿ 23 ಕ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 14 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡನನ್ನ ತೆಗೆದಿರಿ ನಾನು ಪಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆನಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆದು ನೆಹರು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂರಬಾರದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆತಾರೆ.ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆರು ಸೀಟ್, ಇವರ ಹೊಡೆತ ತೇಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮುದುಕಿಯರೇ ಮಗು ಹೆರೋದು..! ಹದಿಹರೆಯದವರೇ ಮದುವೆಯಾಗೋದು.. ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪದ್ದತಿ ಏನಿದು?

ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಜನವರಿ 23 ಅಥವಾ 24 ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ.ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.ನಾವು ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಆರಾದಕರು, ನನಗೆ ಈಗ 93 ವಯಸ್ಸು, ಆದರು ಹೋರಾಟದ ಕೆಚ್ಚೆದೆ ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂಟಿ ಕೂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಅದು.ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಐದು ಜನರು ಗೆದ್ದಿದಾರೆ.ಬಿಜೆಪಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಎನ್‌ಡಿಎ ನಲ್ಲಿ ಇದೇವೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾದಲ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದಿವಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಾ? ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

