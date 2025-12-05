English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಗೃಹ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಹಣ ಪಡೆದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಗೃಹ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಹಣ ಪಡೆದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.10 ಅಂಕಕ್ಕೆ 6.8 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 5, 2025, 07:13 PM IST
  • ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ
    ಇನ್ಮುಂದೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
    ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಪರಂ

Trending Photos

ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
camera icon5
Phone users
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬರ್ತಿದೀಯಾ..ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಿ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್‌..!
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !
camera icon10
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ, ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ !
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon9
ASTROLOGY
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
camera icon6
Sovereign Gold Bond returns
30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಖಚಿತ
ಗೃಹ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಹಣ ಪಡೆದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವತ್ತು ಡಿಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ, ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ರು.

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಏನೂ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನ ಬಟನ್ ಈಗ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ...!

ಯೆಸ್ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹಸಚಿವರು, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಸೇರಿ ಕ್ರೈಂ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಗರಂ ಆದರು‌.ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 124 ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಮುಂದೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸ್ರು.ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.10 ಅಂಕಕ್ಕೆ 6.8 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು? ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದೇಕೆ?

ಇನ್ನೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 162 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಇಂತಹದ್ರಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರೆ ಖಡಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ‌ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Modi-Putin meeting: ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಟಸ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ-ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಪರಂ,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಪಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.2025 ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 1930 ಸೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ತುರ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.66 ಜನ 24/7 ಸೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಜೈಲುಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ‌. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ, ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜ್,ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
g parameshwarcrime storycrime newsToday Crime Updates

Trending News