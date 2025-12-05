ಗೃಹ ಸಚಿವನಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರ ಕಡೆನೂ ಹಣ ಪಡೆದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ- ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪೊಲೀಸರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ಡಿಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಕೆಲಸ, ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ರು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಏನೂ ಹೇಳಿದ್ರೂ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಯೆಸ್ ಇವತ್ತು ಡಿಜಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹಸಚಿವರು, ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಸೇರಿ ಕ್ರೈಂ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಗರಂ ಆದರು.ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 124 ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಮುಂದೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸ್ರು.ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಜನಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.10 ಅಂಕಕ್ಕೆ 6.8 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ 162 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪೆಡ್ಲರ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಇಂತಹದ್ರಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರೆ ಖಡಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟ ಪರಂ,ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಪಿಯನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.2025 ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. 1930 ಸೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ತುರ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.66 ಜನ 24/7 ಸೈಬರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಜೈಲುಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ, ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ, ಪೊಲೀಸರ ಕ್ಯಾಪ್ ಚೇಂಜ್,ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.