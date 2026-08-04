/2023ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿತ್ತು.. ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿಭಾಯಿಸುವೆ: ಸಚಿವ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ

ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿನ್ನಯಷ್ಟೇ ನೂತನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದವರು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ನನಗೂ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
NSUI ನಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ:
ನಾನು 1992 ರಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವನು. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. NSUI ನಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಯಣ, ಹೋರಾಟ, ಪಕ್ಷ ಸೇವೆ ನೋಡಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುತ್ತಿದವನು. ಒಳ್ಳೇದಾಗಗಲೀ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಲೀ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಪಸ್ವರ ನುಡಿದವನಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಇಂತದ್ದೇ ಖಾತೆ ನೀಡಲಿ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಖಾತೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ರೂ ಸರಿ, ಇದೇ ಅದೇ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ, ಯಾವುದೇ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ನನಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದೆ:
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದವರು ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಬೇಸರ, ಸಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದಿರುವ ಸಚಿವ ಪಿ ಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗದವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು. ನನಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದೆ. ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರೇ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಬೇಸರ ಆದವರ ಜತೆ ನಾವೂ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆಶಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ:
ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು. ಅಸಮಧಾನಿತರ ಜತೆ ನಾವೂ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಸಮಧಾನಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಡಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು.?
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುತಿದ್ರಾ.? ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ.? ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ರು. ಅದರಂತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೋಲ್ಡ್:
ಮಹಿಳಾ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರು ಮಾಡಲಿ, ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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