  • Kannada News
  • Karnataka
  • ನನ್ನನು ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವೆ -ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ನನ್ನನು ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವೆ -ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಡೀ ದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತು. ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ನಡೀತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೈಲ್ಸ್..

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 3, 2025, 08:30 PM IST
  • ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್
  • ಸಿಎಂ ಬಣ ಡಿಕೆಶಿ ಬಣ ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ
  • ನಗುತ್ತಲೇ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ

ನನ್ನನು ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವೆ -ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಮಂಗಳೂರು: ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡಿತಾ ಇದೆ.ಇದೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಬಜ್ಪೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಗೌರವ ರಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾವೇರಿ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ನಡೆಸಿದ್ರು.

ಈ ಕುರಿತು ಕೊಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅವರು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂದಿಲ್ಲ.ನೀವು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳುವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗುವವಳೇ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿವಿಲ್ಲದೇ ಆಗಿಹೋಯಿತು ವಿವಾಹ..! ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನು ಈ ಬಳಿಕ ಕೊಣಾಜೆಯ ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠ ವರ್ಕಲಾ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾನ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರು-ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂವಾದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ಮಹಾಸಮಾಧಿ ಶತಾಬ್ದಿ ಸರ್ವಮತ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಯತಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ, ಸಚಿವರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂ ರಾವ್, ಸಚಿರಾದ ಝಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಿ.ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಗಿರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತಿತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಶನ್..! ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೆ?

ಕೇರಳದ ಶಿವಗಿರಿಯ ಶಾಖಾ ಮಠವನ್ನು ಉಡುಪಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ತದನಂತರ ಸಿಎಂ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಣಚೂರು 'ಕ್ಲಾಕ್ ಟವರ್' ವೃತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಫೇಸ್ ಜ್ಞಾನ ನಗರ ಕೊಣಾಜೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ  ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು AI ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ  ಕೇಂದ್ರದ ಶೀಲಾನ್ಯಾಸ ಫೇಸ್  ಟ್ರೈಡ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರೇನಾ ಇದರ ಶೀಲಾನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್  ಕೇರ್ಸ್ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

About the Author
Karnataka politicsCM SiddaramaiahDK ShivakumarcongressCongress crisis

