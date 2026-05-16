ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್'ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು"
ಮಂಡ್ಯ: ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಳುವಳಿ ವಾಟಾಳ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಗರದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಸಂಜಯ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ವಾಟಾಳ್, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ನರಕ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನ ಊಟ ಮಾಡಲು ತತ್ತರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್'ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಟಾಳ್, 'ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಗೂಬೆಗಳಿದ್ದಂತೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈಯುವುದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನನಗಿಂತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್. 1967 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬೂಕನಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ, ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವರು ಪೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸ್ಕೆಚ್..!
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಅವರು ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ, ಅವರಿಗೆ ವಾಟಾಳ್ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಲಿ' ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಈ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.