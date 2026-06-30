'ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಹೋದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೂ ಮುಗಿದಂತೆ!': ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಹಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ,ತಮಿಳುನಾಡು ನಂತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಐಆರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಮತದಾರರನ್ಮು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿ ಸಿದ್ದು,ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ,ಕನಕಪುರದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್,ಬಿಎಲ್ ಓಗಳು ಗಳು ಸಿಎಂ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಣತಿ (ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಫಾರಂ) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದರು.ಇದೇ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಫಾರಂ ಡೌನ್ ಲೋಡ್, ಫಾರಂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಎಲ್ ಓಗಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಫಾರಂ ಪಡೆದು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ರಚನೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು.ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿವರಿಸುವ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ.ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರ ರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿ.ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಎಸ್ ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಮತಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ.ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಂ ಪಡೆಯಲು ಆಗಲ್ಲ.ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐಆರ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿ,ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಜನರ ಅಧಿಕಾರವೂ ಕಳೆದ ಹೋಗಲಿದೆ.