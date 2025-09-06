English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ನಾಯಕರ ಕಿಡಿ

ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ಕೇಸ್ ಕ್ಷಣಕೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ದಿನಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ತಿದ್ದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬುರುಡೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡಗಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದು ಇಂದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತರ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ  

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 6, 2025, 09:27 PM IST
  • ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ
  • ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ ನಾನಾ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ತಿದೆ

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ನಾಯಕರ ಕಿಡಿ

ಹೌದು ರಾಜ್ಯವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ ನಾನಾ ತಿರುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದ್ಯ  ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ತಿದ್ದು,  SIT ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜಯಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಗ್ರೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಕೊಡಗಿ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆಕೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಷಡ್ಯಂತರ ನಡೆದಿರೋದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್‌ರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇದ್ದು ಮೊದಲು ಇಂತವರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲ್ಲೂ ಷಡ್ಯಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಕೂಡಲೆ ED ಹಾಗೂ NIAಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅಂತ್ತ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!  

ಇನ್ನೂ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದು ಧರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆ ಟಾರ್ಗೇಟ್‌‌. ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ  ಮೀನಾವೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ? ಎಂದು ಬೋಪಯ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುರುಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರೋದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆದರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬುರುಡೆ ಬಂತು ಎಂಬೂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ . SIT ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಟವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಮದ್ಯ ವರ್ಜನ ಶಿಬಿರದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘಗಳು ಮಾಡಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೆಡಿಸಲು ಜಯಂತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಕೊಡಗು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಕೊಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಯಂತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ಜಯಂತ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ತಲಕಾವೇರಿಯ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇರಳದ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬೋಪಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುವುದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ.  ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿಲ್ಲ  ಇದನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಇಂತಹ ನೀಚ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಗೆ ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತಿದಂತೆ  ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು SIT ಯಾವ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊರ ತರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್  ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅಂತ  ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ  ಕಾಯುತ್ತಿರೋದಂತು ಸತ್ಯ.

