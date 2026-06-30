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  • /SIR-Guarantee Scheme: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದ್‌! ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

SIR-Guarantee Scheme: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಬಂದ್‌! ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ

ಇಂದಿನಿಂದ (ಜೂನ್‌ 30) SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೂತ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಕುರಿತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:12 PM IST
SIR-Guarantee Scheme: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ 'ಗ್ಯಾರಂಟಿ' ಬಂದ್‌! ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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