Brother Sister Crime: ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನನ್ನೇ ತಮ್ಮನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಂದು (ಮೇ 25) ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
Haveri Crime: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ (Shiggavi, Haveri) ಪಟ್ಟಣದ ಗುಡ್ಡಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಮೇ 25) ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿಯೇ ಹರಿದಿದೆ. ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಕ್ಕನನ್ನೇ ತಮ್ಮನೊಬ್ಬ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಪೆಡಂಭೂತ ಇದ್ದಂತೆ, ಒಮ್ಮೆ ಮೈಗಂಟಿದ್ರೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿಯೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ (Illicit Relationship) ಕೂಡಾ ಒಂಥರಾ ಮೈಗಂಟಿದ ಕಂಟಕವಿದ್ದಂತೆ. ಮೈ ಬೆಚ್ಚಾಗಾಗೋವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೊಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಇದೀಗ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಸಹೋದರಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮನೊಬ್ಬ ಕೊಂದು (Murder), ರಕ್ತದ ಕೋಡಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಅಕ್ಕನನ್ನೇ ಕೊಂದ ತಮ್ಮ
ಅಕ್ರಮ ಪ್ರೇಮಲೀಲೆಯನ್ನರಿತ ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ಶಿವಶಂಕರ್ ವನಹಳ್ಳಿ, ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್ 29. ಇನ್ನೂ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಇದೀಗ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೃತ ಮಹಿಳೆ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾ ಗಂಡನೂ ಬಾಮೈದ ಸಂಜು ಬಳಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನಂತೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ತಮ್ಮ ಸಂಜು ಎಂಬಾತ, ಅಕ್ಕ ಸುಮಾ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು, ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಅದೇ ಜಗಳ, ದ್ವೇಷವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಇದೀಗ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆತ, ಅಕ್ಕ ಸುಮಾನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾಳನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಜು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹಠಾತ್ ನುಗ್ಗಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಘಟನೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಸಂಜುನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
