  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಖನನ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಟ್ಟು..!

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಖನನ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಟ್ಟು..!

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನನ ಕಾರ್ಯ, ಇಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ‌ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಕೃತಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 17, 2026, 05:57 PM IST
  • ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ‌ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಉತ್ಪನನ ಕಾರ್ಯ
  • ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಪತ್ತೆ
  • ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಿಲಾಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಖನನ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಟ್ಟು..!
file photo

ಲಕ್ಕುಂಡಿ: ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿ ಮಬ್ಬೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ರಾಮ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧದ ಕೂಗು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಶ್ರೀ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನನ ಕಾರ್ಯ, ಇಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು‌ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ‌ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಕೃತಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು‌ 30-35 ಜನ‌ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಲಾಕೃತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು ಈ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕುರುಹಿನ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶಿಲಾಕೃತಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ಪನನ ಸ್ಥಳವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಲಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಉಗ್ರರರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಭೀತಿ, ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ..!

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಆದೇಶದಂತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮೊದಲು ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ, ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರ, ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಹವಳ ತುಣುಕುಗಳು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ‌ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಅಗೆದಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಗೆಯುವ ಆಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನನ ಕಾರ್ಯ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಉತ್ಪನನ ಕಾರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಲಯ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ‌. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ವಿಜೃಂಬಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಜಾತ್ರೆಯಾದ್ರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ‌ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ 20ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಂತಿದೆ.ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದರೆ ಹೋರಾಟ ಖಚಿತ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಠಿಣ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚಾಲನೆ..! ಪ್ರಯಾಣ ದರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಒಂದೆಡೆ ಉತ್ಖನನದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೆಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸಮಾಧಾನ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎದುರಾಗಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

