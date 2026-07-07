/ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕೈದಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ : 37 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ವಾಸ ಅಂತ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಧಾನವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು, ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಉದ್ದನೆಯ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ ಹೊತ್ತ 72 ವರ್ಷದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಟೇಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಪ್ಪನ अग्रಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದಾಗ, ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 24 ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ (ಸುಮಾರು 37 ವರ್ಷಗಳು) ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಕೈದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜೈಲು ಡಿಜಿಪಿ (ಕಾರಾಗೃಹಗಳು) ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್, "ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದುರಂತ ಮತ್ತು ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸ: ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಅವರ ಕಥೆಯು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ದುರಂತಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಮಲ್ಕವ್ವಳನ್ನು ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಇವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ, 1994 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರುಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದರು.
ಆದರೆ, ನಂತರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆರೋಲ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ, ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ನಾಗಮ್ಮಳ ಮೇಲೂ ದಾಂಪತ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ನಾಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಂದರು. ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಇರಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ ಬದುಕುಳಿದರು.
ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಥಿತಿ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯರು ದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದೆ. ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯ ತಾಯಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಗೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕುರುಡಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕುಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನನಗೆ ಬೇಸರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅವಳ ನಿಷ್ಠೆ ಮಾತ್ರ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ, ಈ ಕೊಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ: 2003 ರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅಪರಾಧದ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಯಿಬಣ್ಣನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಸಿತು. ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಏಕಾಂತ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಏಕಾಂತ ಬಂಧನವನ್ನು "ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಮಾನವೀಯ" ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದ ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬವೂ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ 24 ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈದಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜೈಲು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶಾಲೆಯಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕೈದಿಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.