Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Karnataka
  • /Liquor Price Down: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಿಕ್‌ ಕೊಡುವ ಸುದ್ದಿ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಣ್ಣೆ ದರ!

Liquor Price Down: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 'ಕಿಕ್‌' ಕೊಡುವ ಸುದ್ದಿ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಣ್ಣೆ ದರ!

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (CETA) ಜುಲೈ 15, 2026 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2025ರ ಜುಲೈ 25 ರಂದು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್‌ ಗೋಯಲ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊನಾಥನ್‌ ರೇನಾಲ್ಡ್ಸ್‌ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೀರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್‌ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್‌ (India-Britain) ನಡುವಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಮದು ಮದ್ಯದ ದರ (Liquor Price Drop) ಇಳಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 16, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:03 AM IST
Liquor Price Down: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ 'ಕಿಕ್‌' ಕೊಡುವ ಸುದ್ದಿ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಣ್ಣೆ ದರ!
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌.. ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ 1,274 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯೋಜನೆ!
Namma Metro Big Plan38 min ago
2
Love crime1 hr ago
3
Gadag District Police1 hr ago
4
Karnataka cabinet expansion1 hr ago
5
Vijayanagar district rainfall1 hr ago