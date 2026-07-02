ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ- ಕೇರಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಕೊಲ್ಲಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಡುವೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರೈಲುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಸಮಯ, ನಿಲುಗಡೆ, ಕೋಚ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಿವೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ..
* ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಕೊಲ್ಲಂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಭಾನುವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಈ ಮೊದಲು 26.07.2026ರವರೆಗೆ ಓಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07313 ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಕೊಲ್ಲಂ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಭಾನುವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 02.08.2026 ರಿಂದ 30.08.2026ರವರೆಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಕೊಲ್ಲಂ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಸೋಮವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಮೊದಲು 27.07.2026ರವರೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07314 ಕೊಲ್ಲಂ–ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಸೋಮವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 03.08.2026 ರಿಂದ 31.08.2026ರವರೆಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಸೋಮವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಈ ಮೊದಲು 27.07.2026ರವರೆಗೆ ಓಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06523 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಸೋಮವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 03.08.2026 ರಿಂದ 31.08.2026ರವರೆಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಮಂಗಳವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಹಿಂದೆ 28.07.2026ರವರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06524 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಮಂಗಳವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 04.08.2026 ರಿಂದ 01.09.2026ರವರೆಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಬುಧವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಈ ಮೊದಲು 29.07.2026ರವರೆಗೆ ಓಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06547 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಬುಧವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 05.08.2026 ರಿಂದ 26.08.2026ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಗುರುವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಈ ಹಿಂದೆ 30.07.2026ರವರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06548 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಗುರುವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 06.08.2026 ರಿಂದ 27.08.2026ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಶುಕ್ರವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಈ ಮೊದಲು 24.07.2026ರವರೆಗೆ ಓಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ, ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06555 ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು–ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಶುಕ್ರವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 31.07.2026 ರಿಂದ 28.08.2026ರವರೆಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಭಾನುವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು:
ಈ ಹಿಂದೆ 26.07.2026ರವರೆಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 06556 ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಾರ್ತ್–ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ಭಾನುವಾರ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈಗ 02.08.2026 ರಿಂದ 30.08.2026ರವರೆಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್’ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.