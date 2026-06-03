ಬೆಂಗಳೂರು: ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ‘ಟ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್’ ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಹೇಳಿದರು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ "ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್" ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮರಗಳ ಮಹತ್ವ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
“ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಇರುವಂತೆ ಮರಗಳಿಗೂ ವೈದ್ಯರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮರಗಳಿಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮರಗಳಿಗೂ ಜೀವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. “ಇಂದಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹತ್ತು ಮರಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಹೇಳಲಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಗರೀಕರಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
“ಸಸ್ಟೇನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವ ಬದಲು ಉಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಮರಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮರಗಳ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ‘ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜಿಂಗ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಸೋಂಕು, ಕೀಟಗಳ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
2010ರಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮರಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್, “ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮನೆ, ಕಾರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರಿ. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ಗಿಡ ನೆಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.