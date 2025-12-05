ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನ ಹೈರಾಣಗಿದದ್ದು ಇದರ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕು ಹಾಗದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲಿಕ್ಕು ಹಾಗದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ದ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದರೆ.
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವಿಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾರಡುತ್ತಿತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊರಡಲು ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆಯೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಕೆಲವರಂತೂ ಏರ್ಪೊಟ್ನ ಡಿಪರ್ಚರ್ ನಿಂದ ಸೈನಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಒಳಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊರಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಸ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ -ದೆಹಲಿಗೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆಡೆಸಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಅದರಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:45ಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ರದ್ದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಣ್ಣೀರಾಕುತ್ತಾ ಎರ್ಪೋರ್ಟ್ಪ ನಲ್ಲೆ ರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿದಿದ್ದರು.
ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೆತ್ತುಹೂತ್ತು ಸಾಕಿದ ತಾಯಿಯ ಉನ್ನತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ತಾಯಿ ಮಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರದ ಮದ್ಯೆ ಮದ್ಯಾನದ ನಂತರ ಇಂಡಿಗೋ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟನೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮದ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ತರಕ್ಕೆರಿದೆ ನಮಗೆ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಬೇಡ ಪರ್ಯಾಯ ಫ್ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದoತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾವಿಸಿಯಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನೆಡೆಯದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನನಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೈರಾಣಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ತಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಎಳೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: KSRTC ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಸಭೆ..? : ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬಣದಿಂದ ಪರಂ ಅಂತರ