/R Ashok: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವೈಮನಸ್ಸು; ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌

BJP: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನದ ಜ್ವಾಲೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರದ್ದು (DV Sadananda Gowda) ಎನ್ನಲಾದ ಆಡಿಯೋ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ಕಿಚ್ಚು ಕಮಲ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ (BJP) ತಲ್ಲಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರೋ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ (R. Ashok), ಅಸಮಾಧಾನಿತ ನಾಯಕರಾದ ಡಿವಿಎಸ್, ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್ ನಡುವೆ ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರ ಹೆಣೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ
ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿರೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡರ ಜೊತೆಯೂ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಸುಧಾಕರ್ ನಡುವಿನ ಗುದ್ದಾಟಕ್ಕೂ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಅಶೋಕ್ ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಾವೇ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೈರಲ್ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಶೋಕ್, ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೇ ಅದು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಓಟ್ ಮಾಡಿದವರ ಲೀಸ್ಟ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಂಶಯ!
ಡಿವಿಎಸ್ ಆಡಿಯೋ ವಿವಾದದ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈವಾಡದ ಸಂಶಯ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಶಾಸಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕಮಲ ಪಾಳಯದ ಭಿನ್ನಮತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹಸ್ತ ಪಡೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿವಿಎಸ್ ಅವರೇ ಆಡಿಯೋ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪುರುಷ ಯಾರು? ಅದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟ ಆ ಅನಾಮಧೇಯ ಯಾರು? ಆ ಮೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರಬಹುದು ಅಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಿಯೋದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮತ್ತು ಆಣೆ-ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಲೂರು ಶಾಸಕ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸವಾಲಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರೋ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಈ ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಣೆ, ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಮಲ ಕೋಟೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಸಿಬಿಐನಂತಹ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಲುಪಿದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋದು ತಾಯಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಂತೆ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ವಿವಾದವೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಿ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಡಿವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಸಮಯ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಮತದಾನ, ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯತ್ತ ಮುಖಮಾಡುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.