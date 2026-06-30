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  • /R Ashok: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವೈಮನಸ್ಸು; ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌

R Ashok: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವೈಮನಸ್ಸು; ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌

ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಡುವಿನ ಮುನಿಸು ತಾರಕಕ್ಕೇರಿರೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 30, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:12 PM IST
R Ashok: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ವೈಮನಸ್ಸು; ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್‌ ಅಶೋಕ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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