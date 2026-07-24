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BJP Leaders: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಆಂತರಿಕ ಜಟಾಪಟಿ; ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ

Karnataka BJP: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ (BJP's internal conflict) ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ರಚಿಸಿರುವ ನಾಯಕರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ (BJP) ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 24, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:23 PM IST
BJP Leaders: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಆಂತರಿಕ ಜಟಾಪಟಿ; ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ

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Prajwal B

Prajwal B

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