/BJP Leaders: ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಆಂತರಿಕ ಜಟಾಪಟಿ; ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ

BJP: ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಅಸಮಾಧಾನ (BJP's internal conflict) ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ರಚಿಸಿರುವ ನಾಯಕರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ (BJP) ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರೆಗೆ, ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿರುವ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು, "ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೇ ಇಲ್ವಾ?" ಎಂದು ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಒಲವು-ನಿಲುವುಗಳ ಜಟಾಪಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹುದುಗಿದ್ದ ಬೇಸರ ಈಗ ಪಿಸು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಈ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಪಕ್ಷದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಿಗೊತ್ತಲಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದ ನಾಯಕರಾದ್ವಾ?- ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಬೇಸರ
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ತೀವ್ರ ತರನಾಗಿ ಉರಿದುಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವಾ? ಎಂದು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಔಟ್
ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೂ ಈ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಇನ್ನುಳಿದವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್, ಕೆ.ಜಿ. ಬೋಪಯ್ಯಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಜಾಗ
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೊಡಗಿನ ನಾಯಕರಾದ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಕೆ.ಜಿ. ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಡಾ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರಿಗೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರೇ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಪಟ್ಟಿ
ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಿನ್ನಮತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.