ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌... RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ..! ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀರ..

ಬೆಂಗಳೂರು : ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೆಎಸ್ ಸಿ ಎ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಂದು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶ ಕರಾದ ಡಾ. ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ, ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಶರತ್ಚಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್,ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಿಇಓ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುನ್ಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಕಮಂಡೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ಟರ್ಮ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರಕಾರ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀಡಲಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಈಗಾಲೇ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದವು ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾ.ಕುನ್ಹಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.