English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  • ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌... RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ..! ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀರ..

ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌... RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ..! ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀರ..

ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಸಂಭ್ರಾಚರಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತೇ ಆಗಿದೆ‌. ಇದಾದ ಬಳಿಕ‌  ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ‌‌.. ಇಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಹತ್ವದ  ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಸೋ ಸಂಬಂಧ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 12, 2026, 09:32 PM IST
    • ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
    • ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ಸರ್ಕಾರ
    • ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್

Trending Photos

6 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು 20 ಅಡಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಬೆಡ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಪ..! ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..
camera icon5
Viral post
6 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು 20 ಅಡಿ ಸಿಂಗಲ್‌ ಬೆಡ್‌ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಭೂಪ..! ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ..
ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್‌ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ
camera icon7
Radhika serial couples wedding
ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ರೀಲ್‌ ಜೋಡಿ! ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ನಿಂದ ಸತಿಪತಿ ಆದ ನಟ-ನಟಿ
64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Saturn Transit 2026
64 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ.‌. ಈ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರೋ ತಾಯಿ, ಮಗಳು!
camera icon6
ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ.‌. ಈ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರೋ ತಾಯಿ, ಮಗಳು!
ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌... RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ..! ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತೀರ..

ಬೆಂಗಳೂರು : ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೆಎಸ್ ಸಿ ಎ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇಂದು ವಿಧಾನ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಡಾ. ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶ ಕರಾದ ಡಾ. ಎಂ.ಎ.ಸಲೀಂ, ಜಿಬಿಎ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಮಹೇಶ್ವರ್ ರಾವ್, ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್,ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸಿಇಓ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ರು‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಗೂ ಹಿಡಿದ ಹಠ ಸಾಧಿಸಿದ ಡಿಕೆಶಿ : ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್ ಯಶಸ್ವಿ

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸಲು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಉತ್ಸುಕತೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಕುನ್ಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಕಮಂಡೇಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಾಗಿ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್‌ಟರ್ಮ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾಲಾವಕಾಶನ್ನು ಕೋರಿದೆ. 

ಇನ್ನೂ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಭೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರಕಾರ ಕೆಲವು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀಡಲಾದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BJP ಶಾಸಕ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಈಗಾಲೇ ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದವು ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಐಪಿಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ‌. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ‌ನೀಡಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾ.ಕುನ್ಹಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ  ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026RCBRCB matchesChinnaswamy StadiumG Parameshwara

Trending News