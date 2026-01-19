English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುತ್ತಿಟ್ಟ IPS ಅಧಿಕಾರಿ

Ips officer ramachandra rao private video: ಡಿಜಿಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಸ ನಡೆಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ  ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 19, 2026, 04:03 PM IST
  • ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್​​ ಸರಸ!
  • ಡಿಜಿಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ರಾಸಲೀಲೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Ips officer ramachandra rao private video: ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಆರ್​ಇ ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ರನ್ಯಾ ರಾವ್‌ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದಿರೋದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್​​ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಜಿಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಇದೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಲ್‌ಚಲ್‌ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ... 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK:12 ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿನೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಿರೀಟ ಯಾರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ

ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಡಿಸಿಆರ್​ಇ ಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ಮಗಳು ರನ್ಯಾ ರಾವ್‌ ಸ್ಮಗಿಂಗ್‌ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರದೆ ಒದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ ಮಲತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರವ್‌ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ರಾಸಲೀಲೆ ಆಡಿರುವ ವೀಡಿಯೋ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವೂದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ

ಈ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್​​ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಡರ್​​​ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..2023ರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಡಿಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ, ರನ್ಯಾ ರಾವ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಡಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇವರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ರಜೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ₹20 ಲಕ್ಷ: ಟಿ.ಎ.ಶರವಣ ಘೋಷಣೆ

 

