/ಒಂದೇ ಬಾರಿ 15 ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ..! ಗದಗ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಯುಕ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು : ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 15 ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ದಿಢೀರ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳ ತೋರಿಸದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ್ ಬೋರಸೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗದಗ ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಈ ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ತೋರಿಸದೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಭೂಷಣ್ ಗುಲಾಬ್ರಾವ್ ಬೋರಸೆ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಗದಗದಲ್ಲಿ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ (ರಾಮನಗರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಅವರನ್ನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
15 ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಟ್ಟಿ
ಹರಿಶೇಖರನ್ – ಎಡಿಜಿಪಿ, ಡಿಸಿಆರ್ಇ (DCRE)
ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ – ಎಡಿಜಿಪಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ರಾಯ್ – ಐಜಿಪಿ, ಅಪರಾಧ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳು
ಅಮೀತ್ ಸಿಂಗ್ – ಐಜಿಪಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ (KSRP)
ಚೇತನ್ – ಐಜಿಪಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ (ಮಂಗಳೂರು)
ನಿಖಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ – ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ
ಭೂಷಣ್ ಬೋರಸೆ – ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ
ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ದೇವರಾಜ್ – ಎಸ್ಪಿ, ಎಎನ್ಟಿಎಫ್ (ANTF)
ಪದ್ಮಿನಿ ಸಾಹು – ಎಸ್ಪಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ – ಎಸ್ಪಿ, ಸಿಸಿಬಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗ (ಬೆಂಗಳೂರು)
ಶಿವಕುಮಾರ್ – ಎಸ್ಪಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ
ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸಿ – ಡಿಸಿಪಿ (ಆಡಳಿತ), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಸಾಹಿಲ್ ಬಾಗ್ಲಾ – ಎಸ್ಪಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ
ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ್ – ಎಸ್ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ (ರಾಮನಗರ)
ಮಿಥುನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. – ಎಸ್ಪಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ