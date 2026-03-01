English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Karnataka
  ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ..!

ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ..!

Ali Khamenei death news : ವಿಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ! ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇರಾನ್ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 1, 2026, 07:59 PM IST
    • ವಿಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ!
    • ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜಂಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ..

ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಖಮೇನಿ ನಿಧನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಶೋಕಾಚರಣೆ..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ದಾಳಿ! ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರೆ, ಈಗ ಸ್ವತಃ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಸೇಡಿನ ಶಪಥ ಮಾಡಿದೆ....

ಇನ್ನು ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮ ಈಗ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, 'ಮಿನಿ ಇರಾನ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಖಮೇನಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ಖಮೇನಿ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಅವರು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಇಂದಿಗೂ ನೆನೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಮೋಚ್ಚ ಧರ್ಮಗುರುವೆಂದು ನಂಬಿರುವ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈಗ ತೀವ್ರ ಶೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿ: ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರಮವೆಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರವ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಲಿಪುರದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬಂಧುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳಲಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಈಗ ಇರಾನ್‌ನ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಖಮೇನಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಕಿಚ್ಚು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು.

