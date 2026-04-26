ಕೈ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿದೆಯೇ 'ಪವರ್' ಗೇಮ್?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರುನಾಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ, ಹಸ್ತಾಂತರದ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ,ಡಿಸಿಎಂ ಅವರುಗಳ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದಿದೆ.ನಾಯಕರ ಈ ನಡೆ ನುಡಿ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
ಇದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ,ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು.ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆವೆರೆಗೂ ತಮಗೆದುರಾಗ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ರೀತಿ ರಿಪ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದ್ಯಾಕೋ ಈಗ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತು ಮುತ್ತು, ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಪಾಲಿಸ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧ..! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪುತ್ರಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ವಿಚಾರವೀಗ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೊಳಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತಗಳನ್ನಾಡದಿರೋದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅದಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಮಿಕ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡ್ತಿರೋದು ಕೈ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತವಾ ಅನ್ನೋ ಸಂಶಯವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌಂದರ್ಯಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ಆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೇ ಕಾರಣ..! ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದು
ಇತ್ತ ಡಿಕೆಶಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಿವೆ.ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಇರೋದು ನಿಜ ಅಂತಲೇ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರೋ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರುಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಯನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು ಬೆಳವಣಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಾತರಿಯಾಗ್ತಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಈ ಮೌನ ಮಾತಾದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತ ಅನ್ನೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.