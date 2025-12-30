English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  Karnataka
  ಆಕೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಆ ಸುಂದರಿಯ ಗಂಡ ದಂಡಪಿಂಡ..!

ಆಕೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಆ ಸುಂದರಿಯ ಗಂಡ ದಂಡಪಿಂಡ..!

ನನ್ನ ಗಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ,ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆಯೇ ಬೆತ್ತಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ.ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 30, 2025, 07:15 PM IST
  • ಬೆತ್ತಲೆ ಓಡಾಟ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
  • ಗಂಡನ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪತ್ನಿ
  • ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆಯ ಬಾಳು ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬೀದಿಪಾಲು

ಆಕೆ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ, ಆ ಸುಂದರಿಯ ಗಂಡ ದಂಡಪಿಂಡ..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅವ್ರಿಬ್ಬರು ಖಾಸಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಗಳು, ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆನೂ ಆಗಿದ್ರು.ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಪತಿ ವರಸೆ ಬದಲಿಸಿದ್ದ.ಕೊಂಚ ವಿಚಿತ್ರವೇ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಮದುವೆಯಾದ ಪತ್ನಿಯೇ ಮುಜುಗರ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಂತಾ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಯಾರು ಆ ಪತಿ ಏನ್ ಆತನ ಕಥೆ ಅಂತೀರಾ? ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ.

ನನ್ನ ಗಂಡ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆಯೇ ಬೆತ್ತಲೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ.ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿ ಅದ್ರಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ.ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗಂಡ ವಿಕೃತವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ರು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರು ಈ ಶ್ರವಣ್ ಸಿಂಗ್? 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಿರೋ ಪತಿ ಈತನೇ ನೋಡಿ.ಈತನ ಹೆಸ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತಾ.ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಯ ಖಾಸಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ.ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಒಂದೇ ಆಫೀಸು, ಒಂದೇ ಟೀಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಕೂಡ ತುಳಿದಿದ್ರು.ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು..ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು.ಒಂದೆ ಆಫೀಸು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ.ಪೋರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡೋದು.ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಮುಂದೆಯೇ ಬೆತ್ತಲೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡೋದು, ಮನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೆಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆತ್ತಲೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಂತೆ.ಹೀಗೆ ಗಂಡನ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಾಳದೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಸೀದಾ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.ಶಾಂತಿನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಪೊಲೀಸ್ರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಗಂಡನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.ಅಲ್ದೆ ಗಂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದವಳು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ರೋಚಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ..!

ಇನ್ನು ಈ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದು ಮೂರನೇ ಮದುವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಇಬ್ಬರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ಈ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ಲು.ಎರಡನೇ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಈತನಿಂದಲೇ ನಾನು ಎರಡನೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ,ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಸಾಕು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ.ಆಕೆಗೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ.ಈತನದ್ದು ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ.ಸದ್ಯ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಗಳ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.ತನಿಖೆ ವೇಳೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ತಪ್ಪು ಯಾರದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು.ಆದ್ರೆ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆತ್ತಲೆ ಓಡಾಡಿ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ತಪ್ಪೇ ಸರಿ.

-ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್ ಹರಿಹರ

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು

About the Author
